Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,962 EUR -0,25% (02.08.2019, 10:34)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.08.2019/ac/a/d)



Das Papier des Bonner Konzerns schlage sich im schwierigen Marktumfeld gut und notieret weiterhin nur knapp unter der 15-Euro-Marke. Im Fokus bleibe die Deutsche Telekom v.a. wegen der US-Fusion. Auch nach der Genehmigung des US-Justizministeriums (DoJ) bleibe diese umstritten. Die Gegner bekämen jetzt erneute Unterstützung. Die Klage mehrerer US-Bundesstaaten gegen den Milliardendeal laufe weiter. Bislang seien 13 demokratisch regierte Staaten sowie der Regierungsbezirk Washington vor Gericht gegen den Zusammenschluss vorgegangen. Nun habe sich mit Texas auch erstmals ein republikanisch regierter Staat der Klage angeschlossen.Trotz der DoJ-Entscheidung würden derzeit die Impulse für den Ausbruch über das alte 52-Wochen-Hoch fehlen. Bis zur endgültigen Umsetzung des Deals würden noch Monate vergehen. Die T-Aktie sei für konservative Anleger interessant. Langfristig werde sich die Fusion auszahlen und es könnten verborgene Werte im Konzern gehoben werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2019)