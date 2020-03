ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom sehe sich gezwungen die Hauptversammlung am 26. März in Bonn abzusagen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen mache die Durchführung des Aktionärstreffens unmöglich. Aktionäre des Bonner Konzerns müssten sich jetzt auf die Ausschüttung der Dividende gedulden.Der Schritt der Deutschen Telekom komme nicht überraschend. Einzig der Zeitpunkt der Absage wirke etwas spät. Das Aktionärstreffen sollte in nur zehn Tagen stattfinden. Andere hätten schneller reagiert und ihren Anteilseignern mehr Planungssicherheit zugestanden. Die Verschiebung finde ohne Nennung eines neuen Termins statt. Laut Gesetz seien Unternehmen dazu verpflichtet, ihre HVs innerhalb von acht Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjahres abzuhalten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link