Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom und die Gewerkschaft ver.di hätten sich in Tarifgesprächen auf höhere Gehälter und längeren Kündigungsschutz geeinigt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hätten sich beide Seiten "in Rekordzeit" auf einen Tarifabschluss verständigt, hätten ver.di und Telekom am Donnerstagabend gemeinsam mitgeteilt."Wir haben Wort gehalten und die Tarifverhandlungen zu einem raschen und guten Ende geführt", habe die Telekom-Personalvorständin Birgit Bohle laut Mitteilung gesagt. ver.di-Bundesvorstand Christoph Schmitz habe von einer funktionierenden Sozialpartnerschaft gesprochen, die "in Zeiten, in denen in vielen anderen Unternehmen und Betrieben Beschäftigte vor hohen existenziellen Nöten stehe", besonders wichtig sei.Die Einigung sehe unter anderem vor, dass die Gehälter der Tarifangestellten in zwei Stufen jeweils zum 1. Juli 2020 und 1. Juli 2021 steigen würden. Je nach Beschäftigungsgruppe hebe die Telekom die Gehälter in der ersten Stufe um 2,6 bis 3,0 Prozent an, in der zweiten Stufe um jeweils 2,0 Prozent. Zudem werde der Ende 2020 auslaufende Kündigungsschutz um drei Jahre bis Ende 2023 verlängert. Der Tarifabschluss gelte für bundesweit rund 60.000 Tarifangestellte, Auszubildende und dual Studierende.Zuletzt habe es auch gute Nachrichten für die Aktionäre gegeben. Zum einen stehe der Finanzierung der Anfang März genehmigten Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US nichts im Wege. T-Mobile US habe bestätigt, dass die mit 16 Banken abgestimmten Kreditlinien weiter bestünden und die Geldhäuser das Vorhaben weiterhin unterstützen und finanzieren könnten. Wichtige regulatorische Hürden und Widerstände seien bereits aus dem Weg geräumt.Die Telekom-Aktie habe sich vom Korrekturtief zuletzt etwas absetzen können. Von einer Trendwende lasse sich aber noch nicht sprechen.Da der Kurssturz angesichts des robusten Geschäftsmodells überzogen erscheint, sollten Anleger die Deutsche Telekom-Aktie aber im Auge behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.(Mit Material von dpa-AFX)