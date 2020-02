XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,864 EUR -0,26% (10.02.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Konkurrenten Sprint dürfte laut Medienberichten im wichtigen US-Kartellrechtsprozess bestehen. Es sei damit zu rechnen, dass der zuständige Richter Victor Marrero dem über 26 Mrd. Dollar (24 Mrd. Euro) schweren Mega-Deal zustimme, hätten zunächst das "Wall Street Journal" und später auch die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eingeweihte Kreise geschrieben. Das Urteil solle voraussichtlich schon am Dienstag bekannt gegeben werden. Die Unternehmen selbst hätten sich vorerst noch nicht äußern wollen.Für den DAX-Konzern und seine US-Tochter wäre ein positives Urteil des Richters ein großer Erfolg. Bei Investoren hätten die Medienberichte über eine bevorstehende Zustimmung von Richter Marrero für große Aufregung gesorgt. Die Sprint-Aktie sei im nachbörslichen US-Handel zunächst um rund 70 Prozent explodiert, während die T-Mobile-Aktie um 12 Prozent gesprungen sei. Vor allem die Papiere des kleineren und hoch verschuldeten Fusionspartners Sprint habe die große Ungewissheit um die Fusion zuvor stark belastet. Die Skepsis an der Wall Street sei zeitweise sehr groß gewesen. T-Mobile und Sprint hätten schon in den Vorjahren zusammengehen wollen, was u.a. an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert sei.Sollte nun tatsächlich die Fusion zustande kommen, würde davon auch die deutsche Mutter, Deutsche Telekom, profitieren. Zuletzt habe die T-Aktie bereits im Bereich von 14,50 Euro einen Boden ausgebildet. Gelinge nun auch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.