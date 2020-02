XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,546 EUR -0,42% (13.02.2020, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,572 EUR -0,21% (13.02.2020, 16:57)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der bisherige Deutschland-Chef des Bonner Konzerns, Dirk Wössner, werde künftig den auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter CompuGroup leiten. Er werde das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Er habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.Im Fokus bei der Deutschen Telekom stehe derzeit allerdings ganz klar die geplante Übernahme des US-Mobilfunkkonzerns Sprint. Nachdem es zuletzt beim Gerichtsentscheid einen Sieg zu vermelden gegeben habe, wolle die Deutsche Telekom jetzt noch einmal beim Preis nachverhandeln. Da sich die Telekom-Tochter T-Mobile US deutlich besser als der Fusionspartner entwickelt habe, wolle der Bonner Konzern die Konditionen für den bereits 2018 angekündigten Deal nachverhandeln, berichte die "Financial Times" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bei der Deutschen Telekom.Die Deutsche Telekom-Aktie habe nach Bekanntwerden des Siegs im Kartellrechts-Prozess in dieser Woche einen gewaltigen Satz nach oben gemacht. Dabei sei dem Wert auch der Sprung über die 200-Tage-Linie und damit ein Kaufsignal gelungen. Anleger könnten bei der T-Aktie an Bord bleiben. Die nächste große Hürde warte in Form des 52-Wochen-Hochs, das im Oktober vergangenen Jahres markiert worden sei, bei 16,26 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: