Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.04.2019/ac/a/d)



Die Aktie der Deutschen Telekom bewege sich weiter im Bereich der 15-Euro-Marke. Im Fokus stehe die nach wie vor laufende 5G-Auktion. Inzwischen würden sich die Gebote der vier Interessenten bereits auf 3,74 Milliarden Euro summieren. Doch viele Kunden würden nicht warten wollen, bis die Konzerne den aufwendigen Netzausbau hinbekommen hätten.Für Privatkunden sei 5G ohnehin kaum von Bedeutung, da bereits das bestehende Netz ausreichend schnell sei. Der neue Mobilfunkstandard sei dagegen vor allem für Anwendungen in der Industrie vonnöten. Doch viele Industrieunternehmen hätten nicht die Geduld, um auf Telekom, Vodafone und Co zu warten. Die Bundesnetzbehörden biete ihnen eine Alternative: Es könnten lokale Frequenzen erworben werden, um die Firmen mit eigenem 5G auszustatten.Im Gegensatz zur Auktion der Netzbetreiber bekämen Unternehmen die lokalen Frequenzen auf Antrag - ein genauer Preis sei allerdings noch nicht festgelegt worden. Für die deutsche Industrie sei das eine große Chance, die lokalen Frequenzen würden einen deutlichen Zeitvorteil bringen. Denn bis die Telekomriesen flächendeckend 5G liefern könnten, werde noch einige Zeit vergehen.So oder so: Die Umstellung auf 5G sei eine große Herausforderung für die Telekomindustrie. Auf die Deutsche Telekom kämen durch Versteigerung und Netzausbau hohe Kosten zu. Da auch die Zukunft der US-Tochter weiter in den Sternen stehe, bleibe die Gemengelage kompliziert.