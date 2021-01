ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.01.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe."Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen". Dieses Zitat sei letztlich ein Plädoyer, sich als Investor regelmäßig mit hohen Zeitebenen auseinanderzusetzen. Belohnt würden Anleger häufig mit einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Hier würden sich die letzten fünf Jahre allesamt durch kleine Kerzenkörper, d.h. geringe Veränderungen zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs, auszeichnen. Die letzten vier Jahresschlusskurse hätten zudem auf nahezu identischem Niveau gelegen. Und dann sei da noch die jüngste Jahreskerze, die mit ihrem markanten, unteren Schatten Mut mache, indem sie die horizontale Haltezone bei 12,72/12,60 EUR bestätige.Die Kursentwicklung der letzten Jahre könne zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Ein Spurt über den Korrekturtrend seit 2017 (akt. bei 16,40 EUR) - gleichbedeutend mit der "bullishen" Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters - würde deshalb für ein wichtiges Investmentkaufsignal sorgen. Gelinge der Ausbruch, ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 20 EUR. Damit würde ein frühes Signal für eine Überwindung der ultimativen Widerstandszone zwischen rund 17 und 18 EUR generiert. Letzteres würde wiederum die seit 20 Jahren andauernde Bodenbildung abschließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,125 EUR -0,30% (15.01.2021, 09:41)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,105 EUR -0,69% (15.01.2021, 09:27)