XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,814 EUR 0,00% (25.07.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,796 EUR -0,50% (25.07.2019, 12:00)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint rücke immer näher. Medienberichten zufolge könnte das US-Justizministerium (DOJ) bereits heute die Zustimmung erteilen. Dafür habe die Telekom einen 5 Mrd. USD schweren Deal mit Dish geschnürt. Allerdings gebe es Zweifel, ob das wirklich die beste Lösung sei.Der Kabelnetzbetreiber Charter Communications solle laut Reuters ebenfalls Interesse an den Assets gezeigt haben. Charter solle demnach eine Auktion vorgeschlagen haben. Es habe jedoch vom DOJ keine Rückmeldung gegeben. Bei den zahlreichen Kritikern des Deals könnte dies wieder Bedenken hervorrufen, dass nicht alle Möglichkeiten vollumfänglich geprüft worden seien. Doch unabhängig von der Kritik: Es deute alles darauf hin, dass der Dish-Deal festgezurrt und vom DOJ genehmigt werde. Damit befinde sich auch die Megafusion von T-Mobile US und Sprint auf der Zielgeraden. Es bleibe aber ein Haken. Mehrere US-Bundesstaaten hätten Klage gegen den Zusammenschluss eingereicht. Diese müsse noch verhandelt werden und dürfte den endgültigen Abschluss des Deals noch weitere Monate verzögern.Trotz der Klage wäre die Zustimmung des DOJ ein Meilenstein – auch für die Mutter Deutsche Telekom. Die T-Aktie könnte davon profitieren und die 15-Euro-Marke wieder ins Visier nehmen. Für konservative Anleger bleibe die Dividendenperle mit einer Rendite von rund 5% interessant. Die T-Aktie sei eine Halteposition, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: