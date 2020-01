Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Wochen pendele die T-Aktie knapp unter der 15-Euro-Marke. Für eine nachhaltige Kurserholung würden weiterhin die Impulse fehlen. Anleger würden noch abwarten, ob die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint genehmigt werde. Sprint habe derweil erneut rote Zahlen geschrieben.Sprint leide unter hohen Kosten für die Netzabdeckung und weitere Kundeninitiativen. Auch Kosteneinsparungen würden da bislang wenig helfen. Bereits seit Jahren ziehe der Konzern im Wettbewerb gegen T-Mobile US klar den Kürzeren. Sollte die Fusion genehmigt werden, sei deshalb durchaus denkbar, dass die einst ausgehandelten Vertragsmodalitäten noch einmal nachverhandelt würden. T-Mobile US sei mittlerweile in einer deutlich stärkeren Position und könnte einen größeren Einfluss im künftigen Verbund fordern.Die Fusion wäre ein wichtiger Schritt für die Deutsche Telekom. Sollten bei möglichen Verhandlungen noch bessere Konditionen herausspringen, wäre das umso besser. Bis zum anstehenden Gerichtsurteil würden jedoch die Impulse fehlen. Die Deutsche Telekom-Aktie bleibe entsprechend eine Halteposition, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)