Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bereits seit Wochen würden die US-Fusion und die 5G-Versteigerung die Schlagzeilen bei der Deutschen Telekom dominieren. Doch beim Zusammenschluss der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint gebe es aber auch Zweifel. Die Kartellwächter könnten die Fusion untersagen. Doch auch wenn der Deal genehmigt werde, würden Fragen offen bleiben.Um die Zustimmung der Behörden zu bekommen, hätten T-Mobile US und Sprint weitreichende Zugeständnisse gemacht. In nur drei Jahren sollten 97 Prozent der Bevölkerung mit 5G-Netzanbindung abgedeckt werden. Es sei eine große Herausforderung, die auch mit Kosten verbunden sei.Für den Zeitraum von drei Jahren würden die Konzerne zudem garantieren, dass die Preise für Endkunden nicht über das Niveau von Februar 2019 steigen würden. Mit seiner aggressiven Preisstrategie habe T-Mobile US starkes Kundenwachstum generiert und den US-Mobilfunkmarkt in den vergangenen Jahren aufgemischt. Dürften die Preise nicht mehr selbst bestimmt werden, drohe diese Stärke verloren zu gehen.Sprint habe Milliardenverluste eingefahren und sei in den USA für eine mangelhafte Netzabdeckung berüchtigt. Der Konzern sehe sich eigenständig nicht in der Lage, die Wende zu schaffen. Die Telekom hole sich Probleme ins Haus, die erst einmal gelöst werden müssten.In den USA komme es nicht gut an, dass die Telekom in Europa mit Huawei zusammenarbeite. Der chinesische Netzwerkausrüster stehe auf der Schwarzen Liste von US-Präsident Donald Trump. In den USA komme dies nicht gut an und dürfte auch künftig weitere Fragen aufwerfen.Die Fusion biete Risiken. Doch eigenständig dürfte es kaum möglich sein, die Platzhirsche AT&T und Verizon anzugreifen. Eine Genehmigung dürfte sich deshalb trotz der Gefahren positiv für die Telekom auswirken.Anleger setzen auf den charttechnischen Ausbruch und bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link