Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,804 EUR -1,51% (10.03.2022, 12:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,84 EUR -1,41% (10.03.2022, 11:56)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Die Fusion mit Sprint macht sich bezahlt - AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) hat Bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr gezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Zahlen könnten sich sehen lassen. Der Magenta-Konzern habe 2021 den Umsatz um 7,7 Prozent auf 108,8 Mrd. Euro gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte operative Konzernergebnis (bereinigtes EBITDA AL) habe sich um 6,6 Prozent auf 37,3 Mrd. Euro erhöht - währungsbereinigt seien es 38,2 Mrd. Euro gewesen. Beim freien Mittelzufluss (FCA AL) seien 8,8 Mrd. Euro verzeichnet worden, ein Plus von 40 Prozent. Bei beiden Werten habe die Telekom damit etwas mehr erreicht als er selbst angepeilt habe. Auch die Erwartungen der Analysten seien übertroffen worden.Zu verdanken habe das die Deutsche Telekom vor allem seiner Tochter T-Mobile US. Inzwischen stehe der Umsatz in den USA, wo der Erlös mit 11,7 Prozent fast doppelt so stark angezogen habe wie konzernweit, für zwei Drittel der Gesamteinnahmen. "Der Zusammenschluss mit Sprint macht sich bezahlt", habe der Konzern resümiert.Das zeige sich auch an anderer Stelle: Aus Synergien bei Vertrieb und Netz habe T-Mobile US nach der Zusammenlegung mit dem kleineren Rivalen im vergangenen Jahr 3,8 Mrd. Dollar gespart. 2022 sollten die Effekte auf bis zu 5,3 Mrd. Dollar steigen und würden damit auf Jahressicht die Integrationskosten der Fusion übersteigen.Die Prognosen sähen entsprechend aus: 2022 wolle der Konzern einen freien Mittelzufluss von rund 10 Mrd. Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA AL solle bei rund 36,5 Mrd. Euro liegen. Auf vergleichbarer Basis - und damit ohne das verkaufte Geschäft in den Niederlanden und die Reduzierung des Endgeräte-Leasings bei T-Mobile US - entspräche das einem Plus von fünf Prozent.Kein Wunder, dass die Analysten weiter von der Deutsche Telekom-Aktie überzeugt sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: