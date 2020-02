Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Am Dienstag (11.02.) habe ein New Yorker Richter eine Klage von 13 amerikanischen Bundesstaaten sowie des Districts of Columbia gegen den Zusammenschluss der Telekom-Tochtergesellschaft T-Mobile US mit ihrem Wettbewerber Sprint abgewiesen. Damit sei die lange erwartete große Hürde für die Fusion aus dem Weg geräumt. Allerdings stünden noch mindestens eine weitere richterliche und eine behördliche Genehmigung aus. Dass die Fusion aber nun nach fast zwei Jahren in kürze - T-Mobile US strebe den Transaktionsabschluss zum 01.04. an - vollzogen werden könne, sei aber aus Sicht des Analysten so gut wie sicher. Dies spiegle sich auch in der Kursentwicklung am 11.02. der betroffenen Aktien wieder (T-Mobile US: +11,8%; Sprint: +77,5%; Deutsche Telekom: +3,8%).In den letzten Monaten seien immer mal wieder Zweifel aufgekommen, dass die Fusion schlussendlich doch noch scheitern könnte, weshalb die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen nun mit deutlichen Kursgewinnen auf die weggefallene Unsicherheit reagiert hätten. Kommenden Mittwoch (19.02.) wolle die Deutsche Telekom die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentieren.Bei unveränderten EPS-Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 18,50 Euro bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 13.02.2020)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,384 EUR -1,46% (13.02.2020, 12:30)