Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Frequenzauktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G neige sich dem Ende entgegen. Die Kosten seien inzwischen explodiert, nach 189 Runden stünden die Gebote bei insgesamt 5,29 Milliarden Euro. Weder die Platzhirsche Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland noch der Neueinsteiger Drillisch würden bislang nachgeben wollen. Das könnte sich jetzt aber ändern.Unter Experten sei umstritten, wer die Schuld dafür trage, dass die Kosten so stark in die Höhe getrieben worden seien. Ursprünglich habe der Bund mit einem Erlös von drei bis fünf Milliarden Euro gerechnet. Vor knapp zwei Wochen schien eine Einigung zudem zum Greifen nahe - zu einem Preis von 2,3 Milliarden Euro.Ein letzter umstrittener Frequenzblock habe dann allerdings ausgereicht, um die Kosten in die Höhe zu treiben. Immer wieder sei der neue Bieter Drillisch dafür verantwortlich gemacht worden, dass die Preise stark gestiegen seien.Klar sei: Drillisch habe untermauert, dass es der Konzern mit dem Netzaufbau ernst meine. Doch inzwischen sei der Herausforderer auch vorsichtiger geworden, das Budgetlimit könnte näher rücken.Auch die Deutsche Telekom sei zeitweise sehr aggressiv aufgetreten. Der DAX-Riese habe aufgrund seiner Größe die besten Voraussetzungen, die Wettbewerber preislich unter Druck zu setzen. Doch auch der Telekom könne nicht daran gelegen sein, die Kosten unendlich in die Höhe zu treiben.Vor allem Telefónica habe nicht die finanziellen Mittel, um das Wettbieten noch lange mitzumachen. Auch Drillisch dürfte an die Schmerzgrenze kommen, zumal der Neueinsteiger das komplette Netz erst noch aufbauen müsse.Die Telekom habe zwar mehr Spielraum. Erfreulich sei das Wettbieten aber auch für die Anleger des DAX-Konzerns nicht.Bis Fakten geschaffen wurden, bleibt die Dividendenaktie lediglich eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2019)