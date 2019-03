Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,73 EUR +0,35% (21.03.2019, 14:53)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen glänzend entwickelt. Seit Dienstag laufe nun die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Trotz des Kaufsignals mit dem neuen 52-Wochen-Hoch habe das Papier des Bonner Konzerns seitdem nicht mehr zulegen. Drohe jetzt ein Ende der wochenlangen Kursrally?Bereits im Vorfeld sei klar gewesen, dass die 5G-Auktionen für die Telekomkonzerne kein billiges Vergnügen würden. Klar sei, dass die Deutsche Telekom die hohen Kosten des 5G-Aufbaus besser stemmen könne als kleinere Wettbewerber. Die Milliardenkosten bei gleichzeitig hohen Auflagen der Bundesnetzagentur würden aber auch in Bonn für Kopfzerbrechen sorgen. Am Markt seien die Bedenken zuletzt geringer gewesen, doch nach dem Ausbruch über das alte 52-Wochen-Hoch habe der Schwung auch nicht für weitere Kursgewinne genutzt werden können."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung: Das teure 5G-Verfahren und die offene Frage nach der Zukunft der US-Tochter T-Mobile US dürften die Deutsche Telekom auch in den kommenden Monaten verfolgen. Zudem sei die T-Aktie im Peer-Group-Vergleich ohnehin nicht gerade günstig bewertet. Neueinsteiger sollten abwarten. Wer dabei sei, bleibe beim Dividendenriesen an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,735 EUR +0,45% (21.03.2019, 14:38)