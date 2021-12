Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,57025 EUR +1,30% (06.12.2021, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,626 EUR +1,06% (06.12.2021, 12:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Börse sei die Aktie der Deutschen Telekom zuletzt kaum gefragt gewesen. Die Spitzenposten beim Magenta-Konzern würden dagegen begehrt bleiben. Dennoch ziehe sich die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef inzwischen seit Monaten. Medienberichten zufolge könnte diese nun aber ein Ende gefunden haben.Der amtierende Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel, sei laut Handelsblatt zum Favoriten für den Posten aufgestiegen. Auf einer Sitzung des Aufsichtsratspräsidiums am 15. Dezember könnte bereits die Vorentscheidung fallen. Mit der Hauptversammlung am 7. April im kommenden Jahr werde der amtierende Aufsichtsratschef Ulrich Lehner den Vorsitz des Kontrollgremiums abgeben. Appel könnte dann übernehmen.Derweil sollten auch Gespräche mit Konzernchef Timotheus Höttges über eine Verlängerung seines Vertrags laufen. Dieser laufe bislang bis Ende 2023. Der CEO selbst strebe aber eine weitere Amtszeit an, um seine Strategie fortzuführen. Das starke US-Geschäft solle weiter ausgebaut werden, in Europa wolle Höttges die Telekom auch durch mögliche Übernahmen stärker aufstellen.Schaffe die Telekom Klarheit auf den Spitzenpositionen, wäre das positiv zu werten. Nach den deutlichen Kursverlusten zuletzt brauche es aber mehr Impulse, um wieder für eine Trendwende zu sorgen. Wer bei der Aktie investiert sei, brauche entsprechend weiter viel Geduld. Die Deutsche Telekom-Aktie eignet sich nur für konservative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.