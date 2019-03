ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (28.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Beim Bonner Konzern laufe am heutigen Donnerstag die Hauptversammlung. Angesichts zahlreicher offener Themen wie der 5G-Auktion oder der anstehenden Fusion der US-Tocher T-Mobile US mit Sprint gebe es viele Fragen an Konzernchef Timotheus Höttges. So könnte es z.B. zu einer heftigen Kürzung der Dividende kommen. Höttges habe betont, dass ein Erfolg der Sprint-Übernahme mit Anlaufkosten verbunden wäre. Die Dividende sei in diesem Fall mit dem Minimalwert von 50 Cent abgesichert.Aber nicht nur eine mögliche US-Fusion werde teuer. Auch beim Aufbau des 5G-Netzes kämen hohe Kosten auf die Deutsche Telekom zu. Dennoch wäre eine Dividendenkürzung nicht erfreulich, immerhin seien die hohen Renditen bei der T-Aktie für viele enttäuschte Anleger seit Jahren das einzige Trostpflaster. Anleger sollten aufgrund der komplexen Lage nichts überstürzen und abwarten. Wer dabei sei, beachte weiterhin den Stopp bei 12,50 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,635 EUR 0,00% (28.03.2019, 12:05)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,61 EUR -0,10% (28.03.2019, 12:19)