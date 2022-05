Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,946 EUR -0,33% (31.05.2022, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,082 EUR +0,01% (30.05.2022, 17:43)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe die Deutsche Telekom ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Fantasie für noch weiter steigende Kurse liefere der angestrebte Verkauf der Funktürme. Der spanische Wettbewerber Cellnex habe sein Kaufinteresse nach entsprechenden Medienberichten noch einmal bestätigt. Eine Entscheidung solle zeitnah fallen.Bereits am Wochenende habe die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Cellnex gemeinsam mit dem Finanzinvestor Brookfield Asset Management ein gemeinsames Gebot für die Telekom-Masten erwäge. Mit rund 20 Milliarden Euro könnte das Geschäft demnach inklusive Schulden bewertet werden.Am Montag habe Cellnex nun sein Kaufinteresse untermauert. Weder die Bedingungen noch die Bewertungen seien bislang aber geklärt. Cellnex habe allerdings bestätigt, dass auch ein Gebot mit Partner denkbar sei.Dass Cellnex den Zuschlag erhalte, sei aber längst nicht gesichert. So sollten auch andere Finanzinvestoren an einem Deal interessiert sein. Und auch die Vodafone -Tochter Vantage Towers denke laut dem Bloomberg-Bericht noch immer darüber nach, mitzubieten. Verbindliche Gebote solle die Telekom bereits in den kommenden Wochen erwarten. T-Mobile US über 50 Prozent auszubauen. Neue Mehrjahreshochs scheinen vor diesem Hintergrund möglich; Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 31.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link