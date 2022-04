Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,364 EUR +0,49% (26.04.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,338 EUR +1,08% (26.04.2022, 09:40)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der angepeilte Verkauf der Funkturm-Sparte bleibe bei der Deutschen Telekom ein entscheidender Kurstrigger. Nun habe der spanische Platzhirsch Cellnex Interesse an einer Übernahme bekundet. Der Vorteil: Je mehr potenzielle Käufer, desto höher dürfte der Preis ausfallen. Die T-Aktie klettere wieder deutlich über 17 Euro."Wir wären mehr als glücklich, wenn wir zu einer Einigung kämen", so Cellnex-Chef Tobías Martínez Gimeno im Handelsblatt. Deutschland sei ein "superattraktiver" Markt. Zu den Verhandlungen habe er sich aber nicht äußern wollen. Neben Cellnex sei zuletzt auch der Vodafone-Tochter Vantage Towers, dem US-Konzern American Tower sowie mehreren Finanzinvestoren wie EQT oder KKR ein Interesse nachgesagt worden.Im Mai sollten die finalen Angebote für die Telekom-Funktürme vorgelegt werden. Spätestens im Juni solle die Entscheidung fallen. Aktuell würden die Bewertungen für Telekom-Infrastruktur Rekordwerte erreichen. Für die Deutsche Telekom biete das die Chance, den hohen Schuldenberg von 132 Milliarden Euro zu reduzieren.Der Ruf von Cellnex in der Branche sei gut, die Spanier würden mit hoher Qualität überzeugen und als führend in Europa gelten. Ein Zusammenschluss mit der Telekom würde Sinn ergeben, um auch in Deutschland eine starke Position einzunehmen. Auch die Bonner selbst könnten von dem starken Partner profitieren, wenn sie an den Funktürmen beteiligt bleiben würden. Doch noch sei der Ausgang der Verhandlungen offen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.