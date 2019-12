ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern dürfe beim Glasfaserausbau mit dem norddeutschen Regionalanbieter EWE zusammenarbeiten. Das Bundeskartellamt habe den Unternehmen am Donnerstag nach Zusagen die Genehmigung erteilt. Trotz der umfassenden Zugeständnisse gebe es Kritik an der Kooperation. Die Deutsche Telekom und EWE würden "nichts Geringeres als ein neues Monopol in Norddeutschland" planen, habe ein Sprecher des Rivalen Vodafone laut dpa-AFX gesagt. Auch Branchenkenner Prof. Torsten Gerpott von der Universität Duisburg-Essen habe dem Bericht zufolge gesagt, dass es keine gute Nachricht für den Verbraucher, sei, dass sich die beiden größten Marktteilnehmer in der Region künftig weniger Wettbewerb machen würden.Die Deutsche Telekom kämpfe um den Netzausbau. In allen Bereichen sei hier allerdings noch viel zu tun. An der Börse komme die Hängepartie nicht gut an. Die T-Aktie laufe weiter seitwärts. Aktuell würden die Impulse fehlen. Neueinsteiger sollten vorerst abwarten. Konservative Anleger könnten jedoch weiter dabei bleiben und sich über die satten Dividenden freuen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,076 EUR +0,49% (06.12.2019, 13:24)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,07 EUR +0,40% (06.12.2019, 13:09)