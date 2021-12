ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.12.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Bodenbildungsversuch - ChartanalyseDer Gesamtmarkt hatte gestern so seine Probleme und aus dem DAX konnten nur wenige Unternehmen Kursgewinne verzeichnen. Dazu gehörte auch die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese relative Stärke komme genau zur richtigen Zeit, denn mit den Verkäufen im November sei der Supportbereich um 15,50 EUR getestet worden und erneut habe dieser seitens der Bullen verteidigt werden können. Die gestrigen Gewinne seien dabei ein Schritt in Richtung eines kurzfristig bullischen Signals gewesen.Um den aktuellen Bodenbildungsversuch in der Deutsche Telekom-Aktie zum Abschluss zu bringen, müsste eigentlich nur der Widerstandsbereich um 16,22 EUR nachhaltig, am besten per Tagesschlusskurs überwunden werden. Anschließend könnten die Kurse weiter auf 16,50 EUR durchstarten. Mit Blick auf einige Wochen wären sogar 17,22 EUR möglich. Sollte die Bodenbildung aber nicht abgeschlossen werden können oder es komme zum Fehlsignal, sei Vorsicht geboten. Im Anschluss drohe nicht nur ein neuerlicher Test von 15,50 EUR, sondern auch ein Ausbruch nach unten. (Analyse vom 15.12.2021)