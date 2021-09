XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,746 EUR -1,28% (08.09.2021, 11:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die Deutsche Telekom und die SoftBank Group hätten eine Vereinbarung geschlossen, durch die der Bonner Konzern seine Beteiligung an T-Mobile US in einer zwei Teile umfassenden Transaktion von derzeit 43,2% auf 48,4% erhöhe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dadurch komme der DAX-Konzern seinem Ziel eines Anteils von mehr als 50% an der US-Tochter deutlich näher. Die Deutsche Telekom übernehme zunächst 45 Mio. T-Mobile-US-Aktien aus dem Besitz von SoftBank für einen Durchschnittspreis von 118 USD je Aktie, davon 26 Mio. Stücke zu einer vereinbarten Festpreisoption von 101,46 USD sowie weitere 19 Mio. Anteile zum gewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der T Mobile-US-Aktie von 140,60 USD. Diesen Teil bezahle die Deutsche Telekom mit 225 Mio. neuen Aktien, die sie zum Preis von 20 Euro je Stück an SoftBank ausgebe. In einem zweiten Schritt wolle die Deutsche Telekom einen Teil des Verkaufspreises ihrer holländischen Tochter T-Mobile NL, für die der Konzern 3,8 Mrd. Euro in bar erhalte ebenfalls in den Erwerb von T-Mobile-US-Aktien investieren. Reserviert seien dafür bis zu 2,4 Mrd. USD, für die dann weitere rund 20 Mio. Aktien der US-Tochter erworben werden sollten. Insgesamt errechne sich für das Paket von 65 Mio. T-Mobile-US-Anteilen dann ein Durchschnittspreis von 109 USD je Aktie. Dies vergleiche sich mit dem Aktienkurs von T-Mobile US per 03.09. von 136 USD - ein Abschlag von fast einem Fünftel. Damit sei der Deutschen Telekom eine Anteilsaufstockung zur sehr attraktiven Konditionen gelungen. Zumal der Konzern auch einen attraktiven Preis für T-Mobile NL bekomme. Darüber hinaus habe die Deutsche Telekom ihre mittelfristigen Zielsetzungen bestätigt.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 20 Euro. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,746 EUR -1,48% (09.09.2021, 11:29)