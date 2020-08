Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,965 EUR -0,10% (31.08.2020, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,905 EUR -0,83% (31.08.2020, 15:05)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern und seine US-Tochter stünden in der Branche überdurchschnittlich gut da. Doch seit Anfang Juni sei die Deutsche Telekom-Aktie in einem Seitwärtstrend gefangen. Es könnte jedoch bald einen entscheidenden Impuls für einen Ausbruch nach oben geben.Am 9. Juni habe die Deutsche Telekom-Aktie im Zuge ihrer Corona-Erholung ein neues Zwischenhoch bei 15,35 Euro markiert. Seitdem bewege sich der Kurs zwischen 14 und 15,50 Euro in einem Seitwärtskanal. Sobald die Aktie die obere Begrenzungslinie bei 15,50 Euro durchbreche, sei mit einem neuen Aufwärtstrend zu rechnen. Dabei seien Kurse um die 17 Euro recht wahrscheinlich.Dieses Szenario könnte auch schon bald eintreten, denn die Deutsche Telekom-Aktie laufe in die Spitze einer kurzfristigen Dreiecksformation. Der Ausbruch über die obere Begrenzungslinie bei 15,15 Euro könnte somit den entscheidenden Impuls geben, die Hürde bei 15,50 Euro zu überwinden.Bei der Deutsche Telekom-Aktie gebe es Anzeichen, dass es schon bald zum Ausbruch kommen könnte. Anleger sollten den Titel auf die Watchlist setzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link