Medienberichten zufolge habe die Deutsche Telekom bereits mit dem umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüster Huawei Vertragsgespräche geführt. Doch wegen der politischen Unsicherheiten würden diese aktuell ruhen. Offen sei, wie es 2020 weitergehe.Die Nachrichtenagentur "Reuters" habe berichtet, dass bereits im November Details für einen möglichen Vertrag zwischen der Telekom und Huawei verhandelt worden seien. Zudem habe sich demnach Telekom-Vorständin Claudia Nemat im Dezember mit Huaweis stellvertretendem Chairman Eric Xu getroffen. Huawei solle laut Bericht 70 Prozent der Antennentechnik für 533 Millionen Euro liefern.Gegenstand der Gespräche solle auch bereits eine Verringerung des Preises gewesen sein, falls der Bund die Beteiligung am 5G-Aufbau reduziere. Die Telekom habe die Gespräche bestätigt, allerdings würden die Verhandlungen vorerst auf Eis liegen. Der Konzern wolle abwarten, wie die Regierung entscheide - Huawei werde seit Langem vorgeworfen, dass die starke und günstige Technik des Konzerns zu Spionagezwecken Chinas missbraucht werde. Im neuen Jahr solle hier zügig eine Entscheidung fallen.Ein Ausschluss Huaweis wäre keine gute Nachricht für die Telekom. Die Chinesen würden gute und günstige Technik liefern. Doch aufgrund der Sicherheitsbedenken würden viele Fragen bleiben - es sei offen, wie es hier weitergehe.