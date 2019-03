Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,00 EUR +0,03% (13.03.2019, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,005 EUR (12.03.2019)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld behaupte sich die Aktie derzeit gut. Der Ausbruch über die 15-Euro-Marke stehe unmittelbar bevor. In den USA habe gestern die Anhörung vor dem ständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses angestanden. John Legere, der Chef der Tochter T-Mobile US, habe dort den geplanten Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint verteidigt.Durch den 26 Milliarden Dollar schweren Deal würde das Unternehmen beim Ausbau des 5G-Netzes besser und schneller werden und könnte mit den Platzhirschen AT&T und Verizon mithalten, so Legere. Zudem würden neue Jobs entstehen, während ein Preisanstieg nicht zu befürchten sei. Bei den Demokraten herrsche allerdings Skepsis, dass die Konsolidierung wirklich zu niedrigeren Preisen und besserem Wettbewerb führen werde. Auch mögliche Folgen für die ärmeren Bevölkerungsschichten seien erneut thematisiert worden.Kritik habe es von den Demokraten zudem daran gegeben, dass die T-Mobile-Delegation in Washington in einem Trump-Hotel übernachte. Dies sehe aus, als wolle der Konzern so beim Weißen Haus Gefallen finden und die Entscheidung zum Deal beeinflussen. Legere habe sich gegen die Kritik verteidigt, indem er betont habe, schon lange immer wieder Gast in Trumps Hotels zu sein.Nach wie vor bleibe offen, ob der Zusammenschluss in den USA genehmigt werde. An der Börse würden die Anleger zuversichtlich bleiben. Die Telekom-Aktie nähere sich der 15-Euro-Marke an. Aufgrund der hohen Unsicherheiten - auch bezüglich der 5G-Versteigerung in Deutschland - sollten Neueinsteiger aber weiter abwarten und auf dynamischere Werte setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: