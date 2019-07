Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Wochen pendele die T-Aktie knapp oberhalb der 15-Euro-Marke. Für einen nachhaltigen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und den Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch würden derzeit aber die Impulse fehlen. Die US-Fusion bleibe vielmehr eine Hängepartie. Die Privatbank Berenberg zeige sich deshalb skeptisch. Vor allem die starke Entwicklung bei der Tochter T-Mobile US sei zuletzt der Antrieb für steigende Kurse bei der Deutschen Telekom-Aktie gewesen. Berenberg-Analyst Usman Ghazi halte das jedoch für übertrieben, denn bei der Milliardenfusion mit dem Wettbewerber Sprint dürfte es entweder zu einem Deal mit deutlichen Zugeständnissen an die Kartellbehörden geben oder der Zusammenschluss werde abgesagt."Der Aktionär" halte die Skepsis für überzogen. T-Mobile US sei auch ohne Fusion ein Wachstumstreiber und gut aufgestellt. Auch für den 5G-Ausbau sei die Deutsche Telekom besser gerüstet als die nationalen Wettbewerber. Konservative Anleger könnten bei der T-Aktie deshalb weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,22 EUR -0,17% (15.07.2019, 09:55)