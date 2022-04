Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,006 EUR +0,24% (12.04.2022, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,026 EUR -0,67% (12.04.2022, 14:50)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer wegen des Dividendenabschlags bewege sich die T-Aktie nun im Bereich der 17-Euro-Marke. Der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch lasse damit weiter auf sich warten. Dabei gebe es einmal mehr Schwung von Seiten der Analysten. Goldman Sachs habe das Kursziel von 22 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Während die Analysten somit weiter bullish bleiben würden, wäre es aus charttechnischer Sicht nach wie vor entscheidend, dass die 200-Tage-Linie, die mittlerweile bei 16,99 Euro verlaufe, halte. Dann stünden die Chancen gut, dass das jüngst aufgerissene Gap bei 17,55 Euro zügig geschlossen werde. Auch die obere Begrenzung der seit Februar ausgebildeten V-Formation bei rund 17,80 Euro rücke dann näher. Ein Sprung über diesen Widerstand würde den Weg in Richtung des August-Hochs 2021 bei 18,92 Euro frei machen.Die T-Aktie könne sich nach wie vor nicht aus der Seitwärtsbewegung befreien. Doch die günstige Bewertung und das starke Kerngeschäft würden weiter für das Papier sprechen. Auch das Chartbild sei oberhalb der 200-Tage-Linie noch intakt. Konservative Anleger sollten entsprechend dabeibleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: