Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Während viele Aktien im schwachen Marktumfeld zuletzt unter Druck geraten seien, notiere die T-Aktie so hoch wie seit September 2021 nicht mehr. Mit starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick habe der Bonner Konzern am Freitag weitere Käufer angelockt. Mittlerweile seien auch die ersten Stimmen von Experten da.Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, habe etwa der als sehr bullish bekannte JPMorgan-Analyst Akhil Dattani gelobt. Er habe deshalb von robusten Zahlen gesprochen und die Einstufung mit "overweight" bestätigt. Das Kursziel von 27 Euro suggeriere ein Potenzial von fast 50%.Lobende Worte habe auch Barclays-Experte Simon Coles gefunden. Die Deutsche Telekom habe stark abgeschnitten und als erster europäischer Branchenvertreter den Ausblick in diesem Quartal angehoben. Verantwortlich dafür sei v.a. die Tochter T-Mobile US mit ihren starken Zahlen, doch auch im übrigen Geschäft laufe es gut. Sein Kursziel laute 23 Euro und das Rating "overweight".Skeptischer zeige sich dagegen das Bankhaus Metzler. Robuste Zahlen und gesunde Fundamentaldaten habe die Deutsche Telekom laut Analyst Holger Schmidt vorgelegt. Die Markterwartungen dürften sich deshalb jedoch nicht signifikant ändern. Da die T-Aktie nun vergleichbar bewertet sei wie die Wettbewerber, habe er den DAX-Titel von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel laute 18,50 Euro und liege damit im Bereich des aktuellen Kursniveaus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.