ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.03.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bewertet das Angebot der Arbeitgeber in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) als nicht akzeptabel, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Das Angebot erfüllt die Erwartungen der Beschäftigten in keiner Weise. Die angebotene Entgelterhöhung ist zu gering, und die Laufzeit ist zu lang", kritisierte ver.di-Verhandlungsführer Frank Sauerland in einer ersten Reaktion. "Angesichts der überaus positiven Geschäftsentwicklung der Deutschen Telekom muss das Angebot deutlich nachgebessert werden. Das Angebot stellt keine ausreichende Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten dar." Die ver.di-Verhandlungskommission werde nun das Angebot intern bewerten und weitere Schritte beraten.Die Gewerkschaft ver.di hat in dieser Woche ihre Warnstreiks bei der Deutschen Telekom massiv ausgeweitet. Erstmals waren die Beschäftigten zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit beteiligten sich an drei Streiktagen insgesamt 10.000 Kolleginnen und Kollegen an den Arbeitskampfmaßnahmen.Die Gewerkschaft ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und die Vergütungen für dual Studierende sollen um jeweils 75 Euro angehoben werden. (Pressemitteilung vom 22.03.2018)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:12,96 EUR +0,39% (23.03.2018, 14:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:12,995 EUR +0,58% (23.03.2018, 14:19)