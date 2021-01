Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,35 EUR +1,86% (07.01.2021, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,305 EUR +1,32% (07.01.2021, 10:29)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns habe im letzten Quartal 2020 noch mehr Neukunden gewonnen als ohnehin schon angepeilt. Die Zahl der Telefonvertragskunden sei zwischen Oktober und Ende Dezember um 824.000 gewachsen, habe T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU) in der vergangenen Nacht auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt gegeben. Zuvor habe das Unternehmen ein Plus von netto 600.000 bis 700.000 Neukunden in dem Bereich in Aussicht gestellt.T-Mobile habe die ursprünglich nach der Sprint-Übernahme Anfang April für das zweite Halbjahr angepeilte Kundenprognose bereits im dritten Quartal erreicht. Insgesamt habe das Unternehmen im vergangenen Jahr netto - das heiße nach Abzug von Kündigungen - gut 5,5 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen. Dies seien laut T-Mobile die meisten Kunden in der Geschichte des Mobilfunkanbieters.Die Deutsche Telekom-Aktie reagiere am Donnerstag mit Kurssteigerungen bis auf 15,29 Euro. Bei 15,40 Euro treffe der Wert auf technischen Widerstand. Werde dieser überwunden, sei das nächste Ziel das 2020er-Jahreshoch bei 16,55 Euro.Die T-Mobile-Aktie sei seit der Sprint-Übernahme im April an der NASDAQ von etwa 90 Dollar auf zuletzt 132 Dollar gestiegen. Mit der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint hoffe die Deutsche Telekom auf Kosteneinsparungen und Synergieeffekte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: