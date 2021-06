ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.06.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom habe mit 17,99 EUR zuletzt den höchsten Stand seit über vier Jahren erreicht. Damit wackle auch der entscheidende charttechnische Deckel der letzten 20 Jahre, denn seit dem Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends seien Erholungsschübe des Telekompapiers immer wieder im Bereich der 18er-Marke ausgelaufen. "Make or break" laute also die Devise dieses hochspannenden Chartverlaufs. Einen wichtigen Fingerzeig liefere derzeit möglicherweise der Sprung über den Korrekturtrend seit Mai 2017 (akt. bei 15,86 EUR). Damit könne die Kursentwicklung der letzten Jahre als Flaggenkonsolidierung interpretiert werden, deren Anschlusspotenzial ein Lüften des eingangs beschriebenen "Deckels" nahelege. Es liege also ein verschachteltes Kursmuster vor, sodass nun ein charttechnisches Rad in das andere greifen könnte. Ein Sprung über das Mehrjahreshoch von 2017 (18,14 EUR) würde die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends abschließen.Das Kursziel aus der oben genannten Flagge lässt sich auf gut 20 EUR taxieren - ein Anlaufziel, welches gut mit dem Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR harmoniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Per saldo stehe die Aktie vor einem echten "game changer". (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,888 EUR -0,38% (23.06.2021, 11:08)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,928 EUR -0,27% (23.06.2021, 10:54)