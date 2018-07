ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.07.2018/ac/a/d)



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) will weiter wachsen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.So solle der Free Cashflow, sprich der Zahlungsüberschuss, bis 2021 durchschnittlich um 10 Prozent pro Jahr steigen. Nichts desto trotz wolle man auch weiterhin in den Breitbandausbau investieren. Dies bleibe nach Angaben des DAX-Konzerns nach wie vor ein Schwerpunkt der Unternehmens-Strategie. "Wir sind bekennende Netzinvestoren. Mit Milliarden für Millionen. Wir setzen unseren Breitband-Ausbau mit Glasfaser forciert fort", habe Vorstandschef Tim Höttges vor wenigen Wochen auf dem Kapitalmarkttag in Bonn gesagt. Konkret: In Deutschland sollten bis Ende kommenden Jahres 80 Prozent der Haushalte mit Glasfaser-Infrastruktur der Telekom für schnelles Internet erreicht werden.Bei Lösungen für Geschäftskunden setze die Deutsche Telekom auf die Wachstumsfelder von T-Systems wie Internet der Dinge, Cloud und Sicherheitslösungen. Für diese Bereiche erwarte T-Systems bis 2021 ein deutliches Wachstum. Damit solle das stagnierende oder leicht rückläufige klassische Telekommunikations- und IT-Geschäft von T-Systems überkompensiert werden, habe die Telekom mitgeteilt. Mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,8 scheine die T-Aktie keineswegs zu teuer. Ein Kurs/Cashflow-Verhältnis von 4,1 spreche ebenfalls für eine moderate Bewertung. In charttechnischer Hinsicht konnte sich die Telekom-Aktie in den vergangenen Monaten eine signifikante Unterstützung bei 12,72 Euro herausarbeiten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.07.2018)