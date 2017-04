WKN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.04.2017/ac/a/d)



Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) stieg im Dezember und Januar deutlich nach oben an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten die Notierungen ein Hoch um 16,60 Euro erreicht. Dieser Bereich stelle aktuell die Oberseite einer seit Jahresanfang zur Seite verlaufenden Tendenz dar, die als Konsolidierung des vorherigen Anstiegs gewertet werden könne. Zweimal hätten die Notierungen seitdem den Ausbruch nach oben versucht. Werde nun der dritte Anlauf zum entscheidenden Versuch? Denn gelinge der Deutsche Telekom-Aktie der Anstieg über die letzten Hochs um 16,60 Euro, könnte es direkt weiter nach oben bis zu den Hochs von April und November 2015 um 17,60 Euro gehen. Die Unterseite der aktuellen Tendenz bestehe dabei am Tief von Anfang Februar bei 15,63 Euro. Das sollte aber nicht unterschritten werden, da sich ansonsten die Sichtweise auf die T-Aktie eintrüben könnte. Ansteigend verläuft auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 15,43 Euro und könnte daher in Kürze zur Verstärkung der Unterseite als Unterstützung dienen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.04.2017)