27.08.2019



14,786 EUR -0,40% (27.08.2019, 09:26)



DE0005557508



555750



DTE



DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach turbulenten Wochen und Monaten herrsche bei der Deutschen Telekom aktuell etwas Ruhe. Die US-Fusion bleibe weiter im Wartestand, der 5G-Ausbau nehme erst langsam Fahrt auf und neue Themen wie das Magenta Gaming würden noch Zeit brauchen. Die Aktie kämpfe derweil weiter mit der wichtigen 15-Euro-Marke. "Der Aktionär" gebe einen Überblick.In den USA dürfte die Hängepartie noch länger andauern. Die Klage von 15 US-Bundesstaaten gegen die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint werde erst am 9. Dezember verhandelt. Ob sich das Gericht gegen die Genehmigung des Justizministeriums stelle, bleibe zwar offen - der Fall AT&T und Time Warner zeige aber, dass dies nicht ausgeschlossen werden könne.Wochenlang habe die Frequenzauktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G die Schlagzeilen dominiert. Doch mit dem Ende der Versteigerung würden die Herausforderungen erst beginnen. Bis 5G flächendeckend angeboten und genutzt werden könne, werde noch viel Zeit vergehen. Auf die Telekom kämen hier zunächst weitere Kosten zu - ehe sich der Netzausbau lohnen könne.Im volatilen Marktumfeld zeige sich die T-Aktie derzeit unbeeindruckt. Knapp unter der 15-Euro-Marke pendle der DAX-Titel seit Wochen. Der nachhaltige Ausbruch über diesen Widerstand gelinge bislang aber nicht - erst danach würde auch das 52-Wochen-Hoch bei 15,88 Euro wieder in den Fokus rücken. Nach unten biete das jüngste Tief bei 14,39 Euro eine erste Unterstützung.Konservative Anleger bleiben bei der Dividendenperle weiter an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.