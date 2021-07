Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,048 EUR -1,30% (19.07.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,046 EUR -1,62% (19.07.2021, 12:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In der letzten Woche sei es bei der Aktie der Deutschen Telekom zu dem lang ersehnten Ausbruch gekommen. Doch seitdem der Titel am Dienstag auf ein neues Mehrjahreshoch gestürmt habe, sei das erhoffte Kursfeuerwerk ausgeblieben. Auch am heutigen Montag falle der Kurs wieder. So sehe die Lage jetzt aus technischer Sicht aus.Die Telekom-Aktie habe seit Ende März in Form eines aufsteigenden Dreiecks konsolidiert. Nachdem es seit Mitte Juni zu mehreren Ausbruchsversuchen gekommen sei, sei der nachhaltige Sprung über die obere Begrenzungslinie des Keils bei 18,15 Euro am letzten Montag geglückt. Da der Wert nach dem Ausbruch über dem oberen Bollinger-Band bei 18,26 Euro notiert habe, sei es zu dem erwarteten Test des Ausbruchsniveaus bei 18,15 Euro gekommen.Am heutigen Montag sei der Wert sogar unter diese Marke gerutscht. Aus charttechnischer Sicht sei das kein gutes Zeichen. Sollte er nun heute auch unter der mehrfach angelaufenen Unterstützung bei 18 Euro schließen, sei eine anhaltende Aufwärtsbewegung im Zuge des Ausbruchs erstmal vom Tisch. Dann wäre auf Sicht der nächsten Wochen sogar ein Test der 50-Tage-Linie bei 17,54 Euro wahrscheinlich.Die letzte Trading-Chance sei bisher nicht so angelaufen wie erhofft. Investierte Trader halten nun die 18-Euro-Marke im Blick, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Bei Schlusskursen darunter sollte die Reißleine gezogen werden. Halte dieser Support jedoch Stand, könne auf ein Reversal gesetzt werden. (Analyse vom 19.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.