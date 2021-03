Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit einem Plus von rund fünf Prozent führe die T-Aktie den DAX am Mittwoch an. Nach der schier endlosen Seitwärtsbewegung gelinge dem Papier damit endlich der Ausbruch über die massive Hürde bei 15,50 Euro. Auslöser für den Kurssprung sei eine bullishe Studie der Citigroup.Analyst Georgios Ierodiaconou habe das Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie von 16,00 auf 18,50 Euro angehoben und das Rating von "neutral" auf "buy" erhöht.Durch den Kursanstieg am Mittwoch sei dem DAX-Titel endlich der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Mit Ausnahme des Abverkaufs Ende Oktober sei die T-Aktie zuvor seit Anfang Juni in einer engen Seitwärtsbewegung zwischen 14,50 und 15,50 Euro gefangen. Nachdem dieser Korridor nun nach oben verlassen worden sei, warte allerdings mit dem 2020er-Hoch bei 16,75 Euro bereits der nächste Widerstand auf die Aktie. Oberhalb dieser Marke könnte es dann bis zum Mehrjahreshoch aus 2017 bei 18,15 Euro gehen.Endlich erwache die Deutsche Telekom-Aktie wieder zum Leben. Die Bewertung lasse auf dem aktuellen Niveau noch weiter Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: