Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,00 EUR -0,38% (18.04.2018, 15:20)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Wiederaufnahme der Fusionsgespräche - AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ist das mit Abstand größte Telekommunikationsunternehmen in Deutschland und verkauft in mehr als ein Dutzend Ländern jedwede Art von Telekommunikationsdienstleistungen an private Kunden und Geschäftskunden, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Produktpalette reiche dabei von einfachen Sprach- und Internet-Services bis hin zur komplexen Vernetzung ganzer Standorte.Laut einem Medienbericht seien Fusionsgespräche zwischen T-Mobile US und Sprint wiederaufgenommen worden, nachdem diese im November 2017 beendet worden seien. Die aktuellen Gespräche sollten sich in einem frühen Stadium befinden.Eine Fusion von T-Mobile US und Sprint sei nach Erachten der Analysten der einzige mögliche "große" Zusammenschluss im US-Mobilfunkmarkt und würde signifikantes Synergiepotenzial beinhalten. Die Sachlogik spreche ihrer Meinung nach damit grundsätzlich für eine Fusion. Allerdings habe es in der Vergangenheit bereits mehrfache erfolglose Sondierungen gegeben. Die Tatsache, dass erneut verhandelt werde, komme nach Erachten der Analysten nicht völlig überraschend. Allerdings hätten sie nicht erwartet, dass nur fünf Monate nach der offiziellen Beendigung der Gespräche erneut sondiert werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,985 EUR -0,43% (18.04.2018, 15:08)