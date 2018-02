Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.02.2018/ac/a/d)



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten und zählt zu den weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Maßgeblich angetrieben worden sei die Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen durch die Tochter T-Mobile US. Diese habe im vierten Quartal 2017 nicht nur 891.000 neue Kunden gewinnen, sondern aufgrund der US-Steuerreform auch eine Gutschrift in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar verbuchen können. Dies habe im Schlussquartal zu einem sprunghaften Anstieg des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 390 Mio. US-Dollar auf 2,71 Mrd. US-Dollar geführt. Der Umsatz habe sich um 5,1% auf 10,76 Mrd. US-Dollar verbessert. Mit der Übernahme des Kabeldienstes Layer3 TV und einem neuen Streaming-Angebot wolle sich T-Mobile US weiteres Wachstumspotenzial erschließen.In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 habe das US-Geschäft mit einem Anteil von 47,8% am Gesamtumsatz und 42,5% am bereinigten EBITDA maßgeblich zum Erfolg des Mutterkonzerns beigetragen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Deutsche Telekom einen Umsatzzuwachs von 4,2% auf 55,8 Mrd. Euro verzeichnet. Das bereinigte EBITDA habe sich um 6,6% auf 17,2 Mrd. Euro erhöht. Die mit Vorlage der Neunmonatszahlen wiederholt angehobene Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr 2017 liege in einer Spanne von rund 22,4 bis 22,5 Mrd. Euro. Die Zahlen für 2017 werde die Deutsche Telekom am 22. Februar 2018 präsentieren.Die Deutsche Telekom wolle in den nächsten Jahren bei Umsatz und bereinigtem EBITDA wieder wachsen und ihre Aktionäre in Form steigender Dividenden am Unternehmenserfolg beteiligen. So habe sich Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt in einem Interview dahingehend geäußert, dass die Dividende nach 2018 weiter steigen werde. Als einen wesentlichen Wachstumstreiber sehen die Analysten der DZ BANK weiterhin die Tochter T-Mobile US, die Nummer Drei auf dem US-Markt ist. Der Vorstand sei für eine mögliche Fusion von T-Mobile US mit einem Wettbewerber weiter offen.