ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.07.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Im bundesweiten Tarifkonflikt bei der T-Systems erhöht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) vor der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag mit Warnstreiks ihren Druck auf das Unternehmen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:"Der Arbeitgeber muss endlich ein einigungsfähiges Angebot vorlegen", sagte ver.di-Verhandlungsführer Michael Jäkel. Wichtig sei, dass es keine Abkoppelung von der Tarifentwicklung bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gebe. Am Dienstag und Mittwoch hatten insgesamt rund 1.300 Beschäftigte an den vollschichtigen Warnstreiks teilgenommen. Für Donnerstag ruft ver.di bundesweit ebenfalls zu Warnstreiks auf. Die vierte Tarifverhandlungsrunde beginnt am Donnerstagvormittag in Euskirchen.Die Tarifverhandlungen für die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftigten waren Anfang April in Bonn begonnen worden. In den bisherigen drei Verhandlungsrunden hatte der Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.Parallel zur laufenden Tarifrunde hat der Arbeitgeber Pläne zur "Neuausrichtung" des Unternehmens entwickelt. ver.di lehnt diese Pläne vehement ab, weil sie einen Kahlschlag bei den Standorten und einen massiven Arbeitsplatzabbau vorsehen. Weltweit sollen 10.500 Stellen wegfallen, davon allein in Deutschland 6.000. (Pressemitteilung vom 11.07.2018)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,865 EUR +0,40% (12.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,855 EUR +0,22% (12.07.2018, 22:25)