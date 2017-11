Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,088 EUR +0,22% (15.11.2017, 18:21)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Telekommunikationsunternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der Landesbank Baden-Württemberg:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der Landesbank Baden-Württemberg, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Deutsche Telekom AG (DT) habe eine insgesamt gute Neunmonatsbilanz veröffentlicht, wozu erneut die gute Geschäftsentwicklung der US-Tochtergesellschaft maßgeblich beigetragen habe. T-Mobile USA habe bereits vor zwei Wochen gute Quartalszahlen veröffentlicht, verbunden mit einer (wiederholten) Ergebnisprognoseanhebung. Zudem würden sich in Europa und Deutschland sukzessiv die Wachstumsinvestitionen in den Netzausbau und schnelle Internetanschlüsse auszahlen.DTs Konzernzahlen erfüllten zwar bei der Umsatzentwicklung in Q3 nicht ganz die Erwartungen der Analysten der Landesbank Baden-Württemberg. Allerdings habe sich die Ertragslage besser entwickelt als erwartet. Neben einem unverändert starken US-Geschäft habe eine verbesserte Profitabilität in Deutschland und Europa unter dem Strich für einer Steigerung des adj. EBITDA um 3,3% auf 5,7 Mrd. EUR gesorgt. Kumuliert für die ersten neun Monate habe das Umsatzwachstum 4,2% betragen. Gleichzeitig habe das Unternehmen das adj. EBITDA im Betrachtungszeitraum um 6,6% yoy auf 17,2 Mrd. EUR (EBITDA-Marge: 30,9%, VJ 30,2%) gesteigert.Infolge der guten Ertragsentwicklung habe der Free Cash Flow um knapp 9% zulegen können. Die Netto-Finanzschulden hätten bei 52,6 Mrd. EUR per 30.09.2017 gelegen, verglichen zu knapp 50 Mrd. EUR zum Jahresende 2016. Zum Anstieg hätten vor allem die hohen Spektrumkosten (7,3 Mrd. EUR) beigetragen, denen vor allem der FCF (4,4 Mrd. EUR) und in einem hohen Umfang (rd. 2,3 Mrd. EUR) positive Währungseffekte (USD/EUR) gegenübergestanden hätten. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sie sich um knapp 5% verringert.Aufgrund eines ausreichenden Kurspotenzials hebt Bettina Deuscher, Investmentanalystin der Landesbank Baden-Württemberg, die Empfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie auf von "halten" auf "kaufen" an. Risiken würden vor allem Währungs-, Regulierungs- und M&A-Risiken betreffend T-Mobile USA (Fusion/Verkauf) umfassen. (Analyse vom 15.11.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,075 EUR +0,40% (15.11.2017, 17:35)