Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,96 EUR -0,29% (19.04.2018, 18:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Seitwärtsinvestments bleiben vorerst Trumpf – AktienanalyseIm DAX stand zuletzt wieder einmal die T-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) im Rampenlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach Insider-Informationen hätten die Tochter T-Mobile US und der Konkurrent Sprint ihre Fusionsverhandlungen wieder aufgenommen. Sie befänden sich aber in einer frühen Phase. Die Deutsche Telekom, die aktuell rund 63 Prozent an T-Mobile US halte, sei dabei nach Ansicht der Bank J.P. Morgan klar im Vorteil. Dabei verweise Analyst Akhil Dattani auf die Kursentwicklung der beiden Aktien seit dem Ende von Fusionsgesprächen im vergangenen Jahr. Damals sei das Thema Bewertungen der Zankapfel gewesen, so Dattani. Eine Wiederaufnahme der Gespräche könne bedeuten, dass sich die Verhandlungsposition von Sprint verschlechtert habe. Schließlich habe sich die T-Mobile-US-Aktie seitdem deutlich besser entwickelt als das Sprint-Papier. Damit dürfte die Telekom in der Lage sein, bei einer möglichen Fusion das neue Unternehmen zu kontrollieren und auch weiter voll in der Bilanz zu konsolidieren.Allerdings, so die Deutsche Bank, dürfte es nach wie vor schwer sein, eine Zustimmung der Wettbewerbshüter zu erhalten. Zum einen möchten die Kartellwächter auf dem US-Markt offenbar weiterhin vier Mobilfunkanbieter. Zum anderen wäre eine Fusion wohl auch mit einem massiven Arbeitsplatzabbau verbunden, was bei den Behörden wenig Anklang finden dürfte.Seitwärtsinvestments bleiben daher vorerst Trumpf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,955 EUR -0,29% (19.04.2018, 17:35)