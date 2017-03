Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,179 EUR -1,56% (02.03.2017, 15:12)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Umsatz sei in Q4/2016 - erneut getrieben vom US-Geschäft - stärker als erwartet um 9,4% y/y gestiegen. Das bereinigte Konzern-EBITDA habe mit einem Anstieg von 2,4% y/y aber unter den Erwartungen gelegen. Das berichtete Nettoergebnis sei hauptsächlich von der bereits im Vorfeld erwarteten Abschreibung in Höhe von 2,2 Mrd. Euro auf den 12%-Anteil an der BT Group belastet worden, weshalb dieses auf -2,12 (Vj.: +0,95) Mrd. Euro eingebrochen sei. Der EBITDA-Ausblick für 2017 habe die Erwartungen verfehlt und die Dividende für 2016 sei erwartungsgemäß auf 0,60 (Vj.: 0,55) Euro/Aktie erhöht worden.Impulse für den Titel erwarte Friebel vom starken Wachstum im US-Geschäft, der mittelfristigen Erholung im Deutschland- und Europageschäft, dem attraktiven Bewertungsniveau sowie der attraktiven Dividendenrendite bzw. den bis 2018 in Aussicht gestellten mindestens stabilen Dividendenausschüttungen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde moderat von 18,50 Euro auf 19,00 Euro erhöht. (Analyse vom 02.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,184 EUR -1,74% (02.03.2017, 14:57)