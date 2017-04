Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,079 EUR -0,59% (12.04.2017, 15:15)



DE0005557508



555750



DTE



DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. (12.04.2017/ac/a/d)

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Akhil Dattani von J.P. Morgan:Akhil Dattani, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Aktienkurs des Bonner Konzerns sollte von positiveren Umsatztrends in den USA und Deutschland profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die T-Aktie gehöre zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Telekomunternehmen für die kommenden Monate.Akhil Dattani, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Deutsche Telekom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 19 auf 19,30 Euro erhöht. (Analyse vom 12.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,07 EUR -0,50% (12.04.2017, 14:59)