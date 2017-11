ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.11.2017/ac/a/d)



Die Aktie der Deutschen Telekom werde seit geraumer Zeit stark von der Frage bewegt, was die Bonner mit der Tochter T-Mobile US vorhätten, die inzwischen die Ertragsperle im Konzern darstelle. Im Mai hätten erste Meldungen über einen neuen Anlauf für einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Sprint für einen Kursaufschwung der T-Aktie gesorgt, dieser sei aber inzwischen verpufft. Unter anderem seien dafür Berichte verantwortlich, dass sich die Telekom mit dem Sprint-Eigner Softbank nicht auf eine Eigentümer-Struktur für eine fusionierte Gesellschaft einigen könne. Die Bonner bestünden auf der Mehrheit, deswegen würden die Japaner nun einen Abbruch der Verhandlungen erwägen.Trotzdem bleibt die Telekom-Aktie eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 43 vom 04.11.2017)