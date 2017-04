Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,991 EUR +0,26% (20.04.2017, 12:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. (20.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Neue Übernahmespekulationen um T-Mobile US könnten aufkommen - AktienanalyseT-Mobile US hat sich in den vergangenen Jahren zum Wachstumstreiber für die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) entwickelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit das so bleibe, hätten die Bonner ihrer Tochter für die zukunftsweisende Versteigerung von US-Mobilfunkfrequenzen milliardenschwere Finanzhilfen bereitgestellt. Nun sei die Auktion zu Ende gegangen. Unter den Hammer sei das begehrte Spektrum um die Wellenlänge von 600 Megahertz (MHz) gekommen, das unter anderem hohe Reichweiten zum Beispiel für die Versorgung mit mobilem Internet biete.Da T-Mobile US bei den niedrigen Frequenzen nach Analystenmeinung etwas schwach ausgestattet gewesen sei, habe der Konzern kräftig zugeschlagen: Für 7,99 Mrd. Dollar seien 45 Prozent aller verkauften Frequenzen erworben worden, habe die Telekom-Tochter mitgeteilt. Die US-Konkurrenten Verizon und Sprint hätten keine Gebote abgegeben. AT&T habe nur eine Mrd. Dollar ausgeben wollen. Der Abschluss der Auktion könnte der Startschuss für eine Neuordnung zwischen Mobilfunkern, Telefon- und Kabelfirmen sein. Denn mit den neuen Lizenzen ausgestattet werde T-Mobile US für mögliche Käufer noch attraktiver. Schon vor Beginn der Auktion sei darüber spekuliert worden, dass der japanische Telekomkonzern Softbank an einer Fusion seiner Tochter Sprint mit dem Telekom-Ableger interessiert sei.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,98 EUR +0,13% (20.04.2017, 12:00)