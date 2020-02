Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Konzernumsatz sei in Q4/2019 wie erwartet und nach wie vor hauptsächlich getrieben vom Wachstum in den USA um 5,4% y/y geklettert. Die Ergebnisentwicklung sei jedoch, trotz der signifikanten Verbesserungen zum Vorjahr, nach Ansicht des Analysten durchweg enttäuschend ausgefallen. Darüber hinaus sei der Ausblick für 2020 präzisiert und erstmals ein Ausblick auf 2021 vorgelegt worden.Die T-Aktie sei am Tag der Zahlenbekanntgabe in einem freundlichen Aktienmarktumfeld deutlich um 4,2% gestiegen. Die Kursentwicklung lasse sich nach Meinung des Analysten damit erklären, dass die Zielsetzungen für 2020 und 2021 im Großen und Ganzen als positiv zu werten seien bzw. beim freien Cashflow AL die neue Zielsetzung für 2020 von 8,0 Mrd. Euro deutlich über dem Marktkonsens von 7,7 Mrd. Euro gelegen habe.Zudem habe der Mobilfunkriese noch einmal deutlich gemacht, dass das US-Geschäft sich trotz einer Fusion mit Sprint vollständig selbst finanzieren könne und perspektivisch die Dividende wieder steigen werde. Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 (bereinigt: 1,08 (alt: 1,21) Euro) und 2021 (berichtet und bereinigt: 1,18 (alt: 1,25) Euro) gesenkt.