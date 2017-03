ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (24.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Blick auf den näher rückenden Monatsultimo wollten die Analysten mal wieder einen hochinteressanten Langfristchart auf den Prüfstand stellen. Als solchen könnten Anleger zweifelsfrei den Kursverlauf der Deutschen Telekom bezeichnen. Die Hochpunkte aus den Jahren 2004, 2005 und 2015 bei rund 17,00 bis 17,50 EUR würden den ultimativen "Deckel" bilden. Schließlich würde ein Sprung über die angeführten Hürden die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends abschließen und damit das Platzen der Technologieblase endgültig vergessen machen.Fast noch wichtiger seien indes die Rückzugslinien auf der Unterseite. Aus charttechnischer Sicht seien diese sehr stark. So definiere der Aufwärtstrend seit 2013 (akt. bei 14,24 EUR) eine erste Haltelinie und falle damit in einen absoluten Schlüsselbereich. Neben dem genannten Trend und einem Fibonacci-Retracement sei in den letzten knapp zwei Jahren zwischen 14,50 EUR und 13,50 EUR eine Vielzahl von Monatstiefkursen ausgeprägt worden.Die markanten Lunten vieler Monatskerzen würden dabei die Bedeutung der Auffangzone unterstreichen. Anleger, die an ein Halten der Bastion glauben würden, könnten deshalb auch ohne Lüften des ultimativen Deckels, attraktive Seitwärtsrenditen erzielen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:16,13 EUR +1,10% (23.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,14 EUR +0,23% (24.03.2017, 08:43)