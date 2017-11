ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der gescheiterten Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Konkurrent Sprint weiterhin zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Abbruch der Gespräche habe die Anleger beider Parteien enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Gemeinsam hätten T-Mobile US und Sprint einen schlagkräftigen Angreifer gegen die beiden Marktführer AT&T und Verizon mit nicht unerheblichen Synergieeffekten formen können. Für SoftBank sei das Scheitern allerdings schmerzhafter als für die Deutsche Telekom, der es schon seit geraumer Zeit gelinge, die beiden Top-Player erheblich zu ärgern. T-Mobile US habe von Sprint längst die Position als drittgrößter US-Anbieter erobert und sei und bleibe derzeit die Wachstumslokomotive des Bonner Konzerns. Diese erfolgreiche strategische Positionierung sorge dafür, dass für die Deutsche Telekom kein unbedingt notweniger Handlungsdruck hinsichtlich einer Fusion o.ä. bestehe. Trotzdem dürften die Türen nicht ganz zugeschlagen sein, ein erneuter Anlauf sei damit nicht völlig ausgeschlossen.Im Vorfeld der am Donnerstag, 9. November 2017, anstehenden Q3-Berichterstattung des Konzerns bestätigt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 19 Euro. (Analyse vom 06.11.2017)