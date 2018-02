ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.02.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den letzten drei Jahren habe die Aktie der Deutschen Telekom zwischen rund 18 EUR und gut 13 EUR seitwärts gependelt. Im Bereich der unteren Begrenzung dieser Tradingrange habe der Telekomtitel zuletzt eine "inside candle" ausgeprägt, welche im Verlauf der letzten Woche nach unten aufgelöst worden sei. Damit sei das Feld für die Bären eigentlich bereitet gewesen, denn ein nachhaltiges Unterschreiten dieser Bastion hätte die beschriebene Schiebezone zu einer Toppformation mutieren lassen. Vor diesem Hintergrund sei das "reversal" zum Ende der vergangenen Woche eminent wichtig gewesen. Schließlich sorge das "Hammer"-Umkehrmuster für ein "false break" auf der Unterseite.In der Vergangenheit sei auf solche Fehlausbrüche oftmals ein dynamischer Bewegungsimpuls in die entgegengesetzte Richtung gefolgt. Ein erstes Anlaufziel würden dabei die Tiefs bei rund 14 EUR definieren, ehe die 200-Wochen-Linie (akt. bei 15,05 EUR) wieder in Schlagdistanz rücke. Auf der Unterseite markiere die Bastion bei 13 EUR einen ersten Rückzugsbereich, der sich inzwischen bis zum Tief der Vorwoche (12,73 EUR) erstrecke. Aber selbst das Tief vom Oktober 2014 bei 10,07 EUR steht als potenzielle Haltelinie zur Verfügung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 26.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,55 EUR +1,16% (26.02.2018, 09:09)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,54 EUR +0,76% (26.02.2018, 09:25)