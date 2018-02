ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.02.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Erholung möglich - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich seit einem Mehrjahreshoch bei 18,14 EUR aus dem Mai 2017 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Deutsche Telekom-Aktie in den letzten beiden Wochen wichtige Unterstützungen durchbrochen. Sie sei nämlich unter den Aufwärtstrend seit August 2015 und unter den Ausgangspunkt dieses Trends bei 13,38 EUR gefallen. Am Freitag sei die Deutsche Telekom auf die Unterstützung bei 12,92 EUR zurückgefallen.Diese Unterstützung sollte zunächst einmal halten. Kurzfristig sei eine Erholung nach den starken Verlusten der Vorwochen möglich. Dabei könnte der Wert in Richtung 13,38 EUR oder sogar 13,85/90 EUR ansteigen, also an den gebrochenen Aufwärtstrend seit August 2016 zurückkehren. Sollte es allerdings zu einem dynamischen Rückfall unter 12,92 EUR kommen, wäre mit einer direkten Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen. Abgaben bis unter 10,00 EUR würden dann mittelfristig drohen. (Analyse vom 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,06 EUR +0,77% (12.02.2018, 09:06)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,095 EUR +0,02% (12.02.2018, 09:22)