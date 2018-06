Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,275 EUR +0,19% (27.06.2018, 14:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.06.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Bonner Konzern habe in Q1 2018 organisch ein Umsatzplus von 3,1% erzielt, in den berichteten Zahlen habe jedoch der gegenüber dem US-Dollar starke Euro die Entwicklung deutlich gebremst, so dass ein Umsatzrückgang um 3,9% resultiert habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der operative Gewinn auf Basis des bereinigten EBITDA sei auf Vorjahresniveau verblieben. Während in Deutschland die Umsätze um 1,3% gesunken seien, habe Europa um 1,1% und T-Mobile US um 8,7% (in Euro: -5,9%) zulegen können. Das Ergebnis habe allerdings in allen drei Segmenten verbessert werden können, in Deutschland und Europa getrieben durch glasfaserbasierte Anschlüsse, Bündelprodukte und Mobilfunk. Problemkind bleibe das Systemgeschäft, wo nun ein umfangreicher Umbau bevorstehe, in dessen Rahmen rd. 10.000 Stellen abgebaut werden sollten. Die geplante Fusion von T-Mobile US mit Sprint berge erhebliche Synergiepotentiale (rd. USD 43 Mrd.), stehe jedoch unter dem Vorbehalt diverser behördlicher Genehmigungen, die keineswegs als sicher gelten würden. Mit dem Versprechen, das erste umfassende 5G-Netz der USA zu schaffen, sollten die Behörden überzeugt werden.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Sektorstudie seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telkom-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,28 EUR +0,61% (27.06.2018, 13:52)